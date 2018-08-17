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В Перми должница залезла в багажник, чтобы не лишиться авто
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В Перми должница залезла в багажник, чтобы не лишиться авто 

АиФ Пермь 7 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Жительница Перми накопила 190 тыс. руб. долгов за коммунальные услуги. Когда энергетики вместе с судебными приставами приехали, чтобы наложить арест на принадлежащий женщине автомобиль, владелица авто залезла в багажник и отказывалась вылезать. А её супруг взял в руки топор и начал нецензурно выражаться.
«В результате на нарушительницу был составлен протокол об административной ответственности «За воспрепятствование законной деятельности должностного лица», — сообщили в пресс-службе регионального центра стратегических коммуникаций Группы «Т Плюс» в городе Перми. — Эти действия грозят должнице штрафом. Кроме того, ей придется дополнительно оплатить услуги эвакуации и хранения автомобиля».
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