Нападение на полицейский участок в пригороде Барселоны признали терактом

По его словам, нападавший, ворвавшийся сегодня рано утром в помещение полицейского участка с огромным ножом в руке и криком «Аллах Акбар», «явно хотел убить» стражей порядка. «Мы относимся к этой атаке как теракту», — отметил комиссар. При этом Комес опроверг слухи, что террорист мог иметь отношение к ячейке, члены которой принимали участие в прошлогодних терактах в Барселоне и Камбрильсе. «У нас нет информации, которая связала бы эти события», — заявил комиссар.

Напомним, сегодня около 6 утра по местному времени в полицейский участок городка Канелья де Льобрегат ворвался мужчина, размахивавший ножом и кричавший «Аллах Акбар». Дежуривший на входе страж порядка пытался уговорить его сложить оружие, но успеха не добился. Полиция открыла огонь на поражение, нападавший скончался от полученных ранений. Никто из представителей правоохранительных органов не пострадал.

Руководство корпуса «моссос» издало указ усилить меры безопасности в остальных участках из опасений, что могут произойти другие нападения.

Террорист был идентифицирован как 29-летний Абдельуахаб Таиб, алжирского происхождения (удостоверение личности оказалось при нем). В его квартире, расположенной буквально в 150 метрах от участка, проводятся обыски.

Инцидент произошел буквально через три дня после первой годовщины терактов в Барселоне и Камбрильсе (17 августа 2017 года). Тогда в результате наездов погибли 16 человек, более 150 пострадали. Чтобы остановить нападавших, полицейские, как следует из недавно опубликованных данных расследования, выпустили свыше 100 пуль.