Теракты в Барселоне и Камбрильсе в 2017 году

17 августа 2017 года в Барселоне и Камбрильсе (Испания) произошла серия терактов, жертвами которых стали 16 человек, более 130 пострадали.

Днем автофургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Машина ехала со скоростью около 80 километров в час. Водитель специально вел ее зигзагами, стараясь сбить как можно больше людей. Фургон остановился только после столкновения с киоском, проехав по улице около 600 метров. Из-за большого количества внешних повреждений в автомобиле автоматически сработала система безопасности (подушки) и была заблокирована электроника. Террорист, воспользовавшись паникой, смог скрыться. Он исчез на угнанном автомобиле, убив его водителя и совершив наезд на полицейский патруль.

Теракт унес жизни 15 человек, более 100 пострадали. Среди раненых были граждане более 30 стран, так как на август в Испании приходится максимальный поток туристов.

Уже в первые минуты после случившегося на место прибыли полицейские, были перекрыты основные улицы, началась операция по розыску сбежавшего террориста.

Через несколько часов после первого теракта ночью автомобиль въехал в группу людей в небольшом курортном городке Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Уходя от патруля каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra, преступники не справились с управлением, машина перевернулась. Когда террористы попытались сбежать, началась перестрелка. Полицейские ликвидировали четырех преступников, пятый был ранен и скончался позднее. У террористов были пояса, напоминающие «пояса смертников», которые оказались муляжами. Злоумышленники ранили шестерых человек. Наиболее тяжелое ранение получила женщина, которой нанес удар ножом один из террористов, пытаясь сбежать. Позже она скончалась.

В Испании был объявлен трехдневный траур по жертвам терактов.

В результате расследования правоохранители выяснили, что в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек — 11 выходцев из Марокко, имевших вид на жительство в Испании, и один уроженец Мелильи (испанский город на средиземноморском побережье Африки) марокканского происхождения. Организатором терактов был имам города Риполь Абдельбаки эс-Сати.

Члены террористической ячейки в течение полугода встречались в доме в испанском городе Альканаре и планировали теракты. В течение нескольких дней до теракта лидеры ячейки занимались поиском мест, где можно было бы устроить взрыв. Они интересовались самыми популярными и посещаемыми ночными клубами в Барселоне и городе Льорет-де-Мар, следующим матчем футбольного клуба «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» и собором Саграда-Фамилия.

Проанализировав мобильный телефон Мохаммеда Хичами , ликвидированного полицией после теракта в Камбрильсе, следствие пришло к такому выводу, что террористическая ячейка изначально планировала атаковать 20 августа стадион «Камп Ноу» в Барселоне во время проведения там футбольного матча между командами футбольных клубов «Барселона» и «Реал Бетис». В телефоне террориста следователи обнаружили десяток запросов в поисковике по теме «Камп Ноу», все они были сделаны за неделю до атак. При этом пользователя телефона интересовали все детали, связанные со стадионом — фотографии, расписание игр, расположение входов. Один из продавцов фирменного магазина клуба «Барселона» также сообщила, что за несколько дней до терактов по меньшей мере два представителя ячейки, покупали продукцию с символикой команды.

Также террористы искали чертежи Эйфелевой башни, атаку на которую, по предположениям полицейских, они планировали после нападений в Барселоне.

В терактах боевики планировали использовать более 100 килограммов взрывчатки TATP (пероксид ацетона, бомба, известная как «Мать Сатаны»), изготовлением которой занимались в доме в Альканаре при помощи газовых баллонов. Там же они хранили более 100 баллонов с бутаном, некоторые из которых были украдены с заправок и из жилых домов.

В Альканаре на последней стадии изготовления бомбы с использованием газовых баллонов произошел взрыв, в результате которого были уничтожены все самодельные взрывные устройства. Это случилось в ночь на 17 августа. В результате взрыва двое террористов погибли, в том числе имам Абдельбаки эс-Сати. Еще один член группировки получил тяжелое ранение. Пострадали также несколько жителей близлежащих домов. Когда сотрудники правоохранительных органов и пожарные стали разбирать завалы, прогремел второй взрыв, еще шесть человек пострадали.

Случайный взрыв в доме в Альканаре, уничтоживший взрывчатку, заставил террористов изменить планы и сделать выбор в пользу наезда на пешеходов.

После терактов и взрыва в Альканаре живыми оставались пять членов группировки. Скрывшийся водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, был объявлен в розыск, его фотографии разместили на сайтах полиции. 21 августа преступника обнаружила местная жительница в районе каталонского городка Субиратс. Она вызвала правоохранителей. Прибывшие патрульные ликвидировали террориста, пытавшегося угрожать им «поясом смертника», который оказался муляжом.

Четверых предполагаемых преступников, в том числе Дриса Укабира, арендовавшего автофургоны, на которых были совершены наезды, задержали. Двоих отпустили до суда на свободу.

Несмотря на ликвидацию и аресты совершивших теракты боевиков, полиция Каталонии продолжила расследование. Оно было направлено, в том числе, на установление связей террористов за пределами Испании. В результате в феврале 2018 года во Франции были задержаны три человека, связанные с террористом Дрисом Укабиром. Операцию проводили совместно французские правоохранительные органы, испанская Гражданская Гвардия и каталонские Mossos d'Esquadra. 15 мая 2018 года в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе во Франции были задержаны шестеро представителей чеченского сообщества.

* Запрещенная в России террористическая организация