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«Паркуюсь как… »: волгоградские маршрутки убивают газон у музея-панорамы
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«Паркуюсь как… »: волгоградские маршрутки убивают газон у музея-панорамы 

v1.ru 7 часов назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда на улице Чуйкова водители маршрутных такси выбрали для стоянки безбожно вытоптанную зелёную зону на верхней террасе набережной на пересечении с Пражской.
От газона за лето ничего не осталось
— Когда-то то тут росла зелёная травка и было приятно смотреть на пешеходную дорожку, вдоль которой росла зелень, — говорит пенсионерка Елена Архипова. — Но на газон водители маршруток просто плюют. В городе и так нечем дышать и не хватает деревьев и растений, так они последнее не щадят.
Замечания жителей близлежащих домов автохамы попросту игнорирует.
Набережная превратилось в пустырь
— Несколько раз говорили с ними, мол зачем так делать. Кругом полно мест для стоянки. В ответ слышали: «Земля общая, где хотим там и паркуемся. Мы вам что, мешаем?», — недоумевает женщина. — Здесь гуляет много туристов, так как неподалёку находится музей-панорама «Сталинградская битва». Какое мнение у них сложится о городе после увиденного? Самое страшное, что по-большому счёту всем всё равно. К сожалению, мы разучились ценить то, что имеем.
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