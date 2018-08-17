«Паркуюсь как… »: волгоградские маршрутки убивают газон у музея-панорамы

В Центральном районе Волгограда на улице Чуйкова водители маршрутных такси выбрали для стоянки безбожно вытоптанную зелёную зону на верхней террасе набережной на пересечении с Пражской.

От газона за лето ничего не осталось

— Когда-то то тут росла зелёная травка и было приятно смотреть на пешеходную дорожку, вдоль которой росла зелень, — говорит пенсионерка Елена Архипова. — Но на газон водители маршруток просто плюют. В городе и так нечем дышать и не хватает деревьев и растений, так они последнее не щадят.

Замечания жителей близлежащих домов автохамы попросту игнорирует.

Набережная превратилось в пустырь

— Несколько раз говорили с ними, мол зачем так делать. Кругом полно мест для стоянки. В ответ слышали: «Земля общая, где хотим там и паркуемся. Мы вам что, мешаем?», — недоумевает женщина. — Здесь гуляет много туристов, так как неподалёку находится музей-панорама «Сталинградская битва». Какое мнение у них сложится о городе после увиденного? Самое страшное, что по-большому счёту всем всё равно. К сожалению, мы разучились ценить то, что имеем.