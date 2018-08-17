Девять жд переездов в Башкирии оборудуют современными камерами наблюдения

В текущем году в Башкирии 9 железнодорожных переездов будут оборудованы современными системами фото-видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Предполагается, что камеры наблюдения позволят снизить травматизм в ДТП с участием жд транспорта.

«Подобные происшествия случаются из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта при пересечении железнодорожных переездов и носят самые серьезные последствия», — подчеркнули в пресс-службе РЖД

Список переездов, которые будут оборудованы камерами в 2018 году: — Перегон Мурапталово — Ермолаево, село Ермолаево;

— Перегон Кабаково — Карламан, село Карламан;

— Перегон Кандры — Усень, село Кандры;

— Перегон Белое Озеро — Дарьино, село Белое Озеро;

— Перегон Ермолаево — Кумертау, село Ермолаево (2 переезда);

— Перегон Усть-Зиган — Куганак, поселок Большой Куганак;

— Перегон пост 1331 — Туймазы, село Туба;

— Перегон Карламан — Приуралье, село Липовка.