Девять жд переездов в Башкирии оборудуют современными камерами наблюдения 

В текущем году в Башкирии 9 железнодорожных переездов будут оборудованы современными системами фото-видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Предполагается, что камеры наблюдения позволят снизить травматизм в ДТП с участием жд транспорта.
«Подобные происшествия случаются из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта при пересечении железнодорожных переездов и носят самые серьезные последствия», — подчеркнули в пресс-службе РЖД.
Список переездов, которые будут оборудованы камерами в 2018 году: — Перегон Мурапталово — Ермолаево, село Ермолаево;
— Перегон Кабаково — Карламан, село Карламан;
— Перегон Кандры — Усень, село Кандры;
— Перегон Белое Озеро — Дарьино, село Белое Озеро;
— Перегон Ермолаево — Кумертау, село Ермолаево (2 переезда);
— Перегон Усть-Зиган — Куганак, поселок Большой Куганак;
— Перегон пост 1331 — Туймазы, село Туба;
— Перегон Карламан — Приуралье, село Липовка.