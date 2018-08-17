Ещё
Девять жд переездов в Башкирии оборудуют современными камерами наблюдения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девять жд переездов в Башкирии оборудуют современными камерами наблюдения 

АиФ-Уфа 6 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
В текущем году в Башкирии 9 железнодорожных переездов будут оборудованы современными системами фото-видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Предполагается, что камеры наблюдения позволят снизить травматизм в ДТП с участием жд транспорта.
«Подобные происшествия случаются из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта при пересечении железнодорожных переездов и носят самые серьезные последствия», — подчеркнули в пресс-службе РЖД.
Список переездов, которые будут оборудованы камерами в 2018 году: — Перегон Мурапталово — Ермолаево, село Ермолаево;
— Перегон Кабаково — Карламан, село Карламан;
— Перегон Кандры — Усень, село Кандры;
— Перегон Белое Озеро — Дарьино, село Белое Озеро;
— Перегон Ермолаево — Кумертау, село Ермолаево (2 переезда);
— Перегон Усть-Зиган — Куганак, поселок Большой Куганак;
— Перегон пост 1331 — Туймазы, село Туба;
— Перегон Карламан — Приуралье, село Липовка.
АиФ-Уфа: последние новости
Пять депутатов из Башкирии лишились своего статуса Пьяный мужчина из Башкирии утонул в реке на территории города Автобус с неисправным рулем насмерть сбил пешехода рядом с аэропортом Уфы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участник ДТП с Цоем сделал заявление6
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре1
Водителей лишают прав из-за болтов12
За сколько продадут новый Santa Fe в России
В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение