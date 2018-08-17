Marussia с Еленой: супермодель на суперкаре

В Новосибирске официальная обладательница идеальной фигуры и неоднократная победительница в категории фитнес-бикини свыше

172 сантиметров

Елена Поддубецкая провела фотосессию с ярко-красным автомобилем Marussia . «Хорошие моменты можно найти с любой стороны, — шутит красавица-модель. — Когда-то я и мечтать не могла о таких фото, видела лишь на обложках мужских журналов. Но согласитесь, я не хуже Marussia?»

Напомним, все прототипы и концепты Marussia выкупил новосибирский бизнесмен Александр Сердцев , который владеет техцентром по ремонту и тюнингу автомобилей люксовых марок. До этого маркой Marussia руководил известный шоумен Николай Фоменко

Сейчас одна из Marussia В1 выставлена на продажу. Ярко-красный спорткар находится в Новосибирске и продается за 10 000 000 рублей. Отмечается, что автомобиль полностью исправен и пригоден к эксплуатации. Машина оснащена 3,5-литровым двигателем мощностью

350 л.с. и автоматической коробкой передач. Теоретически до 100 км/ч Marussia B1 разгоняется за пять секунд, а ее максимальная скорость составляет

250 км/ч «Предложили провести фотосессию с Marussia и я, не раздумывая, согласилась, — рассказала VN.ru Елена Поддубецкая. — Машина-огонь! Я как водитель со восьмилетним стажем с удовольствием села за руль. Но кататься не стала — боязно. Конечно, Marussia очень отличается от привычных нам машин. Во время фотосессии она задавала тон, и мне пришлось креативить с образом, чтобы не поблекнуть на ее фоне».

И Елене это удалось. Машина и девушка смотрятся вполне гармонично и шикарно дополняют друг друга. На Елене соблазнительно смотрятся джинсы, которые она накануне фотосессии кромсала своими руками. «Пригодились смешные видеоинструкции от китайцев типа „как из дешевых штанов сделать джинсы стоимостью тысяча долларов“ и много наждачной бумаги.

Елена Поддубецкая — обладательница множества наград, в том числе золотой медали Сибирского федерального округа в категории бикини до 172 см, входит в топ-10 лучших финтес-моделей России, абсолютная чемпионка Томской и Омской областей. Живет и тренируется в Новосибирске, радуя местных жителей горожан шикарной фигурой и соблазнительными формами».