Что думают производители автозапчастей о будущем Интернет-магазинов в России?

В последние годы онлайн-торговля развивается бурными темпами, и в сети сейчас можно купить буквально все — от продуктов и лекарств до сложного электронного оборудования. Не стали исключением и автомобильные запчасти — все большее количество сервисных центров, СТО и самих автовладельцев предпочитают заказывать их через Интернет. Множество онлайн-классифайдов предлагают свою помощь в подборе необходимой детали для автомобиля — Exist.ru, Major.ru, Autodoc.ru, Emex.ru.

Однако многие автовладельцы до сих пор сомневаются в надежности такого способа. В основном, люди не покупают запчасти онлайн по следующим причинам: сомневаются в надежности доставки (количество, качество и т.д.), опасаются вероятных проблем с возвратом, не уверены в безопасности использования банковских карт и т.д.

Есть ли будущее у классических магазинов автозапчастей? Какие изменения будут происходить в этом канале продаж? Cмогут ли Интернет-магазины вытеснить привычные оффлайн-магазины, и с какими проблемами они при этом столкнутся? Как изменится поведение покупателей автозапчастей, и что ждет нас в будущем? Обо всем этом в рамках конференции « Автосервис — 2018 » расскажет директор по маркетингу компании KYB Eurasia Сергей Бескоровайный.

Компания KYB — ведущий в мире производитель гидравлического оборудования. Ее продукция напрямую поставляется на конвейеры автопроизводителей. Кроме того, компания разрабатывает и производит сложные электронные и гидравлические системы рулевого управления и подвески, а также амортизаторы и пружины подвески для постгарантийного обслуживания легковых автомобилей.

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