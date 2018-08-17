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Автомобиль на солнечных батареях заряжается в движении
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Автомобиль на солнечных батареях заряжается в движении 

TopGearRussia.ru 5 часов назад
Фото: TopGearRussia.ru
Стартапы продолжают удивлять. Немецкая компания Sono Motors сделала концепт футуристического автомобиля — электрический супермини Sion стоимостью 16 000 евро, покрытый солнечными батареями. Из-за того, что цены на солнечные панели постоянно снижаются, генеральный директор и сооснователь Sono, Лорин Хан заявляет, что 330 интегрированных солнечных батарей будут стоить чуть ли не дешевле, чем покраска Sion. В правильных условиях, т.е. наверняка не в России, солнечные батареи смогут генерировать достаточно энергии, чтобы обеспечить дополнительные 30 километров запаса хода к 250 километрам на полном заряде батареи. Батарея и электродвигатель мощностью 109 л.с. в сочетании с односкоростной трансмиссией могут разгонять автомобиль до 100 км/ч и даже может буксировать прицеп до 750 кг. Помимо всяческих причудливых гаджетов, технология biSono позволяет заряжать Sion вашего друга, а также прочую технику, а также обеспечивать питание бытовой техники вроде пылесосов, фенов или дрели, например. В приборной панели имеется мох модного цвета, который фильтрует 20 процентов мелких частиц пыли электростатическим притяжением… или что-то в этом роде. Первая часть заказов собиралась через платформу краудфайндинга, теперь доступна возможность заказа автомобиля всего за 500 евро депозита, а первые автомобили будут передавать клиентам уже в 2019 году.
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