На погранпереходе Багратионовск — Безледы калининградца оштрафовали за поддельный страховой полис

23-летнего калининградца задержали на погранпункте в Безледах за поддельный страховой полис. Об этом сообщает пресс-служба Варминьско-Мазурского пограничного управления.

Во время проверки документов специалисты заметили у водителя следы шариковой ручки в полисе. Он решил продлить срок действия страховки и исправил дату окончания с 15.08.2018 на 16.08.2018.

За нарушение мужчина оштрафован на 700 злотых. Ему грозит до восьми месяцев лишения свободы условно.

Аналогичный случай произошёл на этом погранпереходе 7 августа.