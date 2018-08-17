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На погранпереходе Багратионовск — Безледы калининградца оштрафовали за поддельный страховой полис
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На погранпереходе Багратионовск — Безледы калининградца оштрафовали за поддельный страховой полис 

Клопс.Ru 5 часов назад
23-летнего калининградца задержали на погранпункте в Безледах за поддельный страховой полис. Об этом сообщает пресс-служба Варминьско-Мазурского пограничного управления.
Во время проверки документов специалисты заметили у водителя следы шариковой ручки в полисе. Он решил продлить срок действия страховки и исправил дату окончания с 15.08.2018 на 16.08.2018.
За нарушение мужчина оштрафован на 700 злотых. Ему грозит до восьми месяцев лишения свободы условно.
Аналогичный случай произошёл на этом погранпереходе 7 августа.
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