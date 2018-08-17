Инвалиды‐колясочники займутся воспитанием нарушающих правила парковки автомобилистов в Красноярске

В Красноярске ГИБДД объявила вместе с инвалидами-колясочниками акцию «Шаг за шагом к мечте». Полицейские и люди с ограниченными возможностями решили объединиться в борьбе с неправильной парковкой здоровых автолюбителей, которые занимают места для инвалидов. Участники акции рассказали подробности «360».

«Не отлавливать, а обучать людей культуре общения друг с другом. Давайте друг друга уважать. Перегораживая парковку, вы перегораживаете нам путь к активной и счастливой жизни. Давайте работать вместе, чтобы жить в более сознательном и уважаемом друг к другу обществе», — рассказала Наталья Каптелинина.

Известно также, что акция продлится до конца августа.

«Люди с ограниченными возможностями будут контролировать доступность парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. Будут проверять парковки для инвалидов, смотреть, есть ли там нарушения. Если есть нарушение, машину эвакуируют, водителя оштрафуют на пять тысяч рублей», — пояснили в городском ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что, помимо юридических санкций, которые будут применены к нарушителям, инвалиды будут проводить профилактические беседы о жизненной необходимости для них таких парковок.