Московское УФАС: Агрегатор такси Gett не устранил в срок нарушение закона о защите конкуренции

ООО «Геттакси рус» распространяло на автомобилях недостоверный рекламный слоган, сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службе по Москве (Московское УФАС России).

«В апреле Московское УФАС России признало виновной в нарушении Закона о защите конкуренции российскую дочернюю компанию агрегатора такси Gett ООО «Геттакси рус». В результате компания получила предписание об устранении нарушения до середины июля. Камнем преткновения стал слоган: «Лучшие водители выбирают Gett», — говорится в сообщении.

Как поясняется, во время рассмотрения дела представители Gett не смогли подтвердить правдивость слогана и привести объективные подтверждения своих преимуществ. При этом, как установило Московское УФАС России, сам слоган компания распространяла на 2,5 тыс. транспортных средствах, используя не только задние стекла автомобиля, но и передние бамперы и боковые двери. «Когда подошел срок исполнения предупреждения, в Московское УФАС России с нарушением срока поступили сведения от представителей Gett, что на существенной части автомобилей по-прежнему распространяется ненадлежащий слоган. Свою халатность агрегатор объяснил тем, что владельцы автомобилей просто не явились для удаления информации», — указано в сообщении.

Отмечается, что Московское УФАС России возбудило в отношении ООО «Геттакси рус» административное производство о нарушении ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, штраф за которое предусмотрен в размере до 500 тыс. руб.