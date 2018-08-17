Баскетболист Редик нашёл женщину в багажнике

Известный американский баскетболист, защитник «Филадельфии Сикерс» Джей Джей Редик рассказал о странной истории, которая произошла лично с ним. Инцидент произошёл, когда спортсмен вместе с семьёй возвращался домой после фотосессии для компании по производству одежды.

По словам Редика, организация вызвала им такси. Садясь в машину он заметил, что в багажном отделении что-то шевелится под одеялом.

«Одеяло накрывало какую-то коробку или клетку. Я сообщил об этом водителю, и мы сразу же вышли из авто», — передаёт слова Редика Sports Illustrated.

После таксист поднял покрывало так, чтобы пассажиры ничего не видели и заявил, что там ничего нет.

«Он начал возвращаться на своё место, а из-под одеяла появилась голова. Это была женщина со светлыми волосами. Судя по размеру коробки, там был ещё и ребёнок», — добавил игрок.

В связи с этим Джей Джей обратился в полицию, а также к компании-перевозчика. Однако ответ его удивил.

Руководство такси отчиталось о том, что того самого таксиста отстранили из-за находящегося на переднем сидении человека. Баскетболисту пришлось уточнять, что его заявление касалось женщины в багажнике.