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Баскетболист Редик нашёл женщину в багажнике
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Баскетболист Редик нашёл женщину в багажнике 

News.ru 3 часа назад
Известный американский баскетболист, защитник «Филадельфии Сикерс» Джей Джей Редик рассказал о странной истории, которая произошла лично с ним. Инцидент произошёл, когда спортсмен вместе с семьёй возвращался домой после фотосессии для компании по производству одежды.
По словам Редика, организация вызвала им такси. Садясь в машину он заметил, что в багажном отделении что-то шевелится под одеялом.
«Одеяло накрывало какую-то коробку или клетку. Я сообщил об этом водителю, и мы сразу же вышли из авто», — передаёт слова Редика Sports Illustrated.
После таксист поднял покрывало так, чтобы пассажиры ничего не видели и заявил, что там ничего нет.
«Он начал возвращаться на своё место, а из-под одеяла появилась голова. Это была женщина со светлыми волосами. Судя по размеру коробки, там был ещё и ребёнок», — добавил игрок.
В связи с этим Джей Джей обратился в полицию, а также к компании-перевозчика. Однако ответ его удивил.
Руководство такси отчиталось о том, что того самого таксиста отстранили из-за находящегося на переднем сидении человека. Баскетболисту пришлось уточнять, что его заявление касалось женщины в багажнике.
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