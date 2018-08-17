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Санитарная авиации в Ленобласти за сутки спасла двух пенсионеров и травмированного мужчину
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Санитарная авиации в Ленобласти за сутки спасла двух пенсионеров и травмированного мужчину 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Медики санитарной авиации трижды вылетали за больными жителями Ленобласти, чтобы оперативно доставить их в медучреждения Петербурга. Госпитализировали двоих пенсионеров и мужчину с травмой
Согласно сообщению группы «Национальная служба санитарной авиации» во «ВКонтакте», мужчину с закрытой позвоночно-спиномозговой травмой доставили в Петербург из Кингисеппа 17 августа.
Позже медики госпитализировали 83-летнего мужчину с острой кишечной непроходимостью. Потом вертолет вылетел в Тосно, где забрал 57-летнюю женщину с диагнозом перфоративная язва двеннадцатиперстной кишки, разлитой гнойный перетонит, сепсис, септический шок, аневризма брюшного отдела аорты, анурия на вертолете санавиации также госпитализировали в ЛОКБ.
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