Санитарная авиации в Ленобласти за сутки спасла двух пенсионеров и травмированного мужчину

Медики санитарной авиации трижды вылетали за больными жителями Ленобласти, чтобы оперативно доставить их в медучреждения Петербурга. Госпитализировали двоих пенсионеров и мужчину с травмой

Согласно сообщению группы «Национальная служба санитарной авиации» во «ВКонтакте», мужчину с закрытой позвоночно-спиномозговой травмой доставили в Петербург из Кингисеппа 17 августа.

Позже медики госпитализировали 83-летнего мужчину с острой кишечной непроходимостью. Потом вертолет вылетел в Тосно, где забрал 57-летнюю женщину с диагнозом перфоративная язва двеннадцатиперстной кишки, разлитой гнойный перетонит, сепсис, септический шок, аневризма брюшного отдела аорты, анурия на вертолете санавиации также госпитализировали в ЛОКБ.