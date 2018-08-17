Автономный фургон привезёт продукты из магазина

Миниатюрный беспилотник, способный передвигаться по дорогам общего пользования и доставлять покупки на дом, начнут испытывать в Аризоне 20 августа — сообщает Хайтек со ссылкой на EnGadget. Сперва ему предстоит доставлять продукты жителям одного из районов города Скоттсдейл из единственного магазина — Fry’s Food Stores. А пока соавторы проекта собирают всю необходимую разрешительную документацию, по маршрутам ездит автономная Toyota Prius с оператором, готовым взять контроль над машиной в сложной дорожной ситуации — но её вот-вот заменит полностью беспилотный Nuro.

Данный проект беспилотной доставки покупок — не единственный в США. Robomart также готов этой осенью вывести на улицы беспилотные автолавки для продажи овощей и фруктов — такой киоск на колёсах можно будет вызвать на любой из адресов в городах Санта-Клара и Аламида. Разработчики считают, что услугой с удовольствием воспользуются люди, которые хотят купить продукты и при этом сэкономить на доставке: услуга автолавки обойдется им дешевле, чем заказ обычного курьерского автомобиля с водителем.