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Автономный фургон привезёт продукты из магазина
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Автономный фургон привезёт продукты из магазина 

Прогресс Технологий 4 часа назад
Фото: Прогресс Технологий
Миниатюрный беспилотник, способный передвигаться по дорогам общего пользования и доставлять покупки на дом, начнут испытывать в Аризоне 20 августа — сообщает Хайтек со ссылкой на EnGadget. Сперва ему предстоит доставлять продукты жителям одного из районов города Скоттсдейл из единственного магазина — Fry’s Food Stores. А пока соавторы проекта собирают всю необходимую разрешительную документацию, по маршрутам ездит автономная Toyota Prius с оператором, готовым взять контроль над машиной в сложной дорожной ситуации — но её вот-вот заменит полностью беспилотный Nuro.
Данный проект беспилотной доставки покупок — не единственный в США. Robomart также готов этой осенью вывести на улицы беспилотные автолавки для продажи овощей и фруктов — такой киоск на колёсах можно будет вызвать на любой из адресов в городах Санта-Клара и Аламида. Разработчики считают, что услугой с удовольствием воспользуются люди, которые хотят купить продукты и при этом сэкономить на доставке: услуга автолавки обойдется им дешевле, чем заказ обычного курьерского автомобиля с водителем.
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