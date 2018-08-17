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В Госдуме поддержали идею двукратного увеличения количества фото-видеокамер на дорогах к 2024 г.
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В Госдуме поддержали идею двукратного увеличения количества фото-видеокамер на дорогах к 2024 г. 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») поддержал идею двукратного увеличения количества комплексов фото-видеофиксации на российских дорогах до 2024 г. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я считаю эту меру более эффективной с точки зрения борьбы с коррупцией. Если сравнивать патрульные посты и камеры, естественно, что камере взятку не дашь. Кроме того, я могу свидетельствовать, что камеры в значительной степени дисциплинируют водителей. Если они знают, что в том или ином месте камера, стремятся не нарушать», — заявил М. Емельянов.
При этом он отметил, что, несмотря на все преимущества данного механизма контроля на дорогах, его не стоит переоценивать. «Переоценивать значение камер тоже не надо, потому что появились устройства, которые предупреждают о том, что рядом камера. А где камеры нет водитель также может нарушать правила дорожного движения», — пояснил М. Емельянов.
Как сообщалось ранее в «Известиях», Минтранс считает необходимым до 2024 г. увеличить вдвое количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах. Сейчас их свыше 9 тыс.
Увеличение количества дорожных камер предусмотрено в рабочей версии национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она была направлена в регионы с письмом за подписью замминистра транспорта Николая Асаула.
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