В Госдуме поддержали идею двукратного увеличения количества фото-видеокамер на дорогах к 2024 г.

«Я считаю эту меру более эффективной с точки зрения борьбы с коррупцией. Если сравнивать патрульные посты и камеры, естественно, что камере взятку не дашь. Кроме того, я могу свидетельствовать, что камеры в значительной степени дисциплинируют водителей. Если они знают, что в том или ином месте камера, стремятся не нарушать», — заявил М. Емельянов.

При этом он отметил, что, несмотря на все преимущества данного механизма контроля на дорогах, его не стоит переоценивать. «Переоценивать значение камер тоже не надо, потому что появились устройства, которые предупреждают о том, что рядом камера. А где камеры нет водитель также может нарушать правила дорожного движения», — пояснил М. Емельянов.

Как сообщалось ранее в «Известиях», Минтранс считает необходимым до 2024 г. увеличить вдвое количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах. Сейчас их свыше 9 тыс.