В 2018 году в селах Самарской области построят пять новых дорог

По информации областного министерства транспорта, на эти цели направлено 386,3 млн рублей, в том числе 152 млн руб. из федерального бюджета.

В с. Степановка живут 140 человек. С другими населенными пунктами село связывает единственная грунтовая дорога, проложенная по оврагам. Местные жительницы Елена Сиянкина и Ольга Сиднева рассказали, что в распутицу дорога становилась непроходимой для легковых машин и пешеходов, проехать здесь мог только трактор. При этом все объекты инфраструктуры — школа, детсад, почта, магазины, культурно-досуговый центр и фельдшерско-акушерский пункт — находятся в соседней Александровке.

"Мы обращались в разные инстанции, и вот наконец в селе началось долгожданное строительство. Теперь по дороге можно будет ездить на чем угодно — хоть на машине, хоть на велосипеде", — говорит Елена Сиянкина.

Дорогу между Степановкой и Александровкой прокладывают по региональной госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». Заказчиком выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, подрядные работы выполняет ООО «Хрипунов и Ко». Контракт стоимостью 98 млн руб. включает строительство дороги IV категории протяженностью 3,265 км и тротуара, переустройство линий электропередачи, кабеля связи и газопровода, установку дорожных знаков, барьерных и пешеходных ограждений, монтаж наружного освещения. Работы начались в конце июня и должны завершиться в конце октября.

"Степановка была, по сути, оторвана от мира. Строительство этой дороги для нас — давняя мечта, которая, наконец, сбылась. Дорога даст новый импульс для развития села и открытию новых хозяйств. В деревне теперь можно будет построить сортировочную площадку для зерна или зерносклад". — сказала глава сельского поселения Александровка Вера Аверьянова.

"Как таковой дороги между селами не было, — отметил прораб подрядной организации Сергей Ященков. — Путь проходил по оврагам, на засыпку которых нам потребовалось 30 тысяч кубометров земли. В некоторых местах подняли насыпь на 6,5 метра. В оврагах ведется устройство металлических водопропускных труб диаметром от одного до 2,5 метра. Тротуар шириной полтора метра протянется вдоль всей дороги. Два километра уже отсыпано щебнем, асфальтобетонное покрытие начнем укладывать в середине сентября. Весь дорожный пирог будет иметь толщину 46 см: поверх земполотна уложим 20 см песка, 20 см щебня и 6 см асфальта".

На новой дороге ширина проезжей части составит три метра. Проектом предусмотрено строительство шести разъездных карманов, каждый протяженностью 30 метров. В этих местах ширина дороги будет семь метров.