Информация об установлении новой стоимости проезда до «Кошелев-Парка» оказалась ложной

Стоимость проезда в автобусах до «Кошелев-Парка» останется прежней

Региональное Министерство транспорта и автомобильных дорог опровергло данные об установлении самарских цен на проезд до микрорайона «Кошелев-Парк» в Волжском районе.

Напомним, речь шла только о двух маршрутах. В официальном аккаунте микрорайона в твиттере сообщали, что с 20 августа 2018 года вводится единая стоимость проезда на автобусах № 480 и 123. Цена билета составит 25 рублей.

— Информация ложная, — поспешили сообщить в региональном Минтрансе.

Жители «Кошелев Парка» неоднократно возмущались высокой стоимостью проезда в автобусах № 123 и 480. В региональном Минтрансе на жалобы граждан отвечали, что все пригородные маршруты по закону относятся к маршрутам с нерегулируемым тарифом.