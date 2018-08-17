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Информация об установлении новой стоимости проезда до «Кошелев-Парка» оказалась ложной
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Информация об установлении новой стоимости проезда до «Кошелев-Парка» оказалась ложной 

63.ru 4 часа назад
Фото: 63.ru
Стоимость проезда в автобусах до «Кошелев-Парка» останется прежней
Региональное Министерство транспорта и автомобильных дорог опровергло данные об установлении самарских цен на проезд до микрорайона «Кошелев-Парк» в Волжском районе.
Напомним, речь шла только о двух маршрутах. В официальном аккаунте микрорайона в твиттере сообщали, что с 20 августа 2018 года вводится единая стоимость проезда на автобусах № 480 и 123. Цена билета составит 25 рублей.
— Информация ложная, — поспешили сообщить в региональном Минтрансе.
Жители «Кошелев Парка» неоднократно возмущались высокой стоимостью проезда в автобусах № 123 и 480. В региональном Минтрансе на жалобы граждан отвечали, что все пригородные маршруты по закону относятся к маршрутам с нерегулируемым тарифом.
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