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Toyota Sienna провалила краш-тест среди минивэнов
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Toyota Sienna провалила краш-тест среди минивэнов 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Сегодня на американском рынке пользуются популярностью три минивэна — Chrysler Pacifica, Honda Odyssey и Toyota Sienna, но если первые две были награждены Top Safety Pick, то третья просто провалила испытания, организованные IIHS.
Специалисты уж давно заметили, что автопроизводители уделяют больше внимания безопасности водителя во время столкновения и практически обходят стороной пассажирское кресло.
Указанные модели минивэнов появились на авторынке США в текущем году. Испытания, устроенные институтом дорожной безопасности показали, что Chrysler Pacifica и Honda Odyssey способны выдержать тестирование с частичным перекрытием.
Примечательно, что в целом японские авто получили отметку «хорошо», а американский минивэн — «удовлетворительно».
Однако, несмотря на повреждения кузовной части, пассажир Chrysler остался невредим, тогда как в Toyota Sienna и манекен и сам авто поучило тяжелые «травмы».
Как видно из представленного видеоматериала, кузов «японца» смялся та, что панель приборов на 40 см выдвинулась в салон, а в области расположения ног пассажира часть авто деформировалась до полуметра.
Оценку «отлично» Chrysler и Honda помешали существенные недостатки: плохое освещение дороги в темноте, что нередко приводит к ДТП.
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