Тюменец отсудил у диллера 1,2 миллиона за авто ненадлежащего качества

Гражданин приобрел автомобиль у одного из представителей официального диллера в Тюмени и почти сразу после заключения договора купли-продажи передал автомобиль продавцу для гарантийного ремонта. Всего мужчине пришлось ремонтировать новенькую иномарку 13 раз, причем порой владелец был вынужден дважды в день привозить авто на ремонт. Устав бороться с «недостатками» автомобиля, тюменец заявил продавцу об отказе от исполнения договора купли-продажи и потребовал возврата ранее уплаченной суммы, в связи с существенным нарушением требований к качеству товара.

«В добровольном порядке требования гражданина удовлетворены не были, что и послужило основанием для обращения в суд. В районном отделе судебных приставов Центрального административного округа города Тюмени было возбуждено исполнительное производство о взыскании с руководства организации 1 миллион 200 тысяч рублей. В результате применения мер принудительного взыскания, руководство организации-должника оплатило задолженность в полном объеме», — сообщили в УФССП России по Тюменской области.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.