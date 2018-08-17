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Испугавшись запрета на выезд за границу житель Новоузенска выплатил долг
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Испугавшись запрета на выезд за границу житель Новоузенска выплатил долг 

САРАТОВ24 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Согласно решению суда житель Новоузенска Саратовской области был обязан выплатить 135 тысяч рублей за ущерб гражданину в ДТП. Однако он не горел желанием исполнять обязательство. Тогда было возбуждено исполнительное производство, но и в этом случае реакции не последовало. В конце концов судебный пристав вынес решение о запрете должником выезжать за пределы России. Эта мера испугала его, тем более мужчина собирался отправиться в отпуск за рубеж. Узнав об ограничении, он явился в отдел и выплатил всю сумму задолженности. Об этом сообщило управление службы судебных приставов по Саратовской области.
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