Пейнтбольный шар на скорости 1000 км/ч: на что он способен

Шарик для пейнтбола весит 3 грамма, а маркер разгоняет его всего до 90 м/с. Выглядит достаточно мирно, но все меняется, когда пейнтбольный шар выстреливает со скоростью в 1000 км/ч.

Необычный и довольно опасный эксперимент провела команда канала Crash Zone. Для начала влоггеры прокачали дешевую модель маркера Tippmann, а затем и вовсе собрали пару довольно серьезных пневмопушек.

Выстрел произвели по пейнтбольной маске. Смотрите, как это выглядит в записи:

И на этом влоггеры не остановились. Выстрел из кастомного пулемета оказался очень впечатляющим!