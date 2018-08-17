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Пейнтбольный шар на скорости 1000 км/ч: на что он способен
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Пейнтбольный шар на скорости 1000 км/ч: на что он способен 

Don't Panic 3 часа назад
Фото: Don't Panic
Шарик для пейнтбола весит 3 грамма, а маркер разгоняет его всего до 90 м/с. Выглядит достаточно мирно, но все меняется, когда пейнтбольный шар выстреливает со скоростью в 1000 км/ч.
Необычный и довольно опасный эксперимент провела команда канала Crash Zone. Для начала влоггеры прокачали дешевую модель маркера Tippmann, а затем и вовсе собрали пару довольно серьезных пневмопушек.
Выстрел произвели по пейнтбольной маске. Смотрите, как это выглядит в записи:
И на этом влоггеры не остановились. Выстрел из кастомного пулемета оказался очень впечатляющим!
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