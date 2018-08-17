МВД выявило 141 факт недолива бензина на АЗС Москвы и Подмосковья 

МВД РФ провело оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов недолива топлива на автозаправочных станциях Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении министерства. По итогам проверок был выявлен 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%).
«Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из территориальных органов МВД России по Москве и Московской области проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов недолива топлива при заправке автотранспортных средств на АЗС, расположенных на территории московского региона», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские проверили 589 автозаправочных станций Москвы и Подмосковья. Проведены проверочные закупки моторного топлива. Для проведения замеров нефтепродуктов привлекалась мобильная лаборатория, оснащенная специализированным измерительным оборудованием.
«По результатам проведенных мероприятий подготовлены и направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт 147 материалов проверок, содержащих сведения о выявленных нарушениях, предусмотренных статьей 14.4 и 14.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Выявлен 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%)», — отметила Волк.
Мероприятия по профилактике правонарушений на топливном рынке продолжаются, уточняет МВД.