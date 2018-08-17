МВД выявило 141 факт недолива бензина на АЗС Москвы и Подмосковья

Мероприятия по профилактике правонарушений на топливном рынке продолжаются, уточняет МВД.

Полицейские проверили 589 автозаправочных станций Москвы и Подмосковья. Проведены проверочные закупки моторного топлива. Для проведения замеров нефтепродуктов привлекалась мобильная лаборатория, оснащенная специализированным измерительным оборудованием.

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