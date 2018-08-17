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Названы самые востребованные в Польше профессии
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Названы самые востребованные в Польше профессии 

Клопс.Ru 2 часа назад
В Польше больше всего востребованы айтишники, водители и строители. Об этом в эфире программы «Полуденный гость» на радио «Балтик Плюс» заявил руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьски.
По словам директора центра, рабочих рук не хватает в сфере информационных технологий, а также стране нужны водители автобусов и грузовиков. Мужчина отметил, что, по официальным данным, на сегодняшний день в Польше проживает около двух миллионов трудовых эмигрантов.
"Конечно, сейчас у нас очень много приезжих. Я знаю, что есть моменты, когда приезжают на работу люди из Калининграда. Вакансии есть везде. Можно работать тем, кем захотите", — добавил Томаш Оманьски.
Ранее сообщалось о том, что в Гданьске открыли первый в Польше пункт помощи иностранцам, которые ищут работу.
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