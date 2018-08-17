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Супруги-биологи Мурашовы спасли переломанного канюка
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Супруги-биологи Мурашовы спасли переломанного канюка 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
У центра диких животных в Тверской области «Ромашка» новый жилец. Эту несчастную хищную птицу принесли супругам Алексею и Яне Мурашовым на реабилитацию. Канюка сбила машина. Бедная птица получила множественные переломы.
— У этого молодого канюка после столкновения с машиной целым осталось только одно крыло. Хорошо, что доставили его к нам сразу, со свежими ранами. Так что шанс на то, что птица хотя бы останется жива, есть. На сломанных лапах сидеть он, конечно, не может. Но вот такие гамаки выручали нас ни раз, и кости ног у птиц при этом срастались правильно, — пишет Алексей Мурашов.
Как сообщает биолог, таким образом они не раз выхаживали аистов. Длинноногая птица в таком виде находилась 3 месяца прежде, чем встать на ноги. А канюк молодой, для сращивания костей ему понадобится 2-3 недели, уверены биологи.
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