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В Петербурге овчарка на прогулке загрызла чихуахуа
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В Петербурге овчарка на прогулке загрызла чихуахуа 

АиФ Санкт-Петербург 6 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге жестокую гибель чихуахуа оценили в 50 тысяч рублей, сообщает Neva.Today.
В августе 2017-го года крупная овчарка сорвалась с поводка на прогулке. Собака была без намордника и накинулась чихуахуа. На глазах у пенсионерки и ее внучки, она разорвала их питомца на части.
Так как женщина пыталась защитить кроху, то тоже получила раны от зубов сторожевой собаки. Суд наказал хозяйку агрессивного животного. Она заплатила пострадавшим 50 тысяч рублей компенсации за растерзанного питомца
Информации о том, что было с овчаркой после этого жуткого инцидента — нет.
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