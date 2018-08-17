Hyundai и Минпромторг: нет денег — нет СПИКа!

Корейский автоконцерн не готов инвестировать в конструкторские разработки столько денег, сколько требует Министерство промышленности и торговли РФ

Специнвестконтракт (СПИК) представляет собой соглашение между инвестором и Россией (или её субъектом), в котором фиксируются обязательства сторон. Так, компании должны освоить производство в предусмотренный срок, а РФ — гарантировать стабильность налоговых условий и предоставить доступ к мерам господдержки. Одно из условий заключения договора — финансирование компанией научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Напомним, в декабре у Hyundai истекает ныне действующее соглашение о промсборке. Согласно условиям планируемого к подписанию СПИКа между Hyundai, Минпромторгом и правительством Санкт-Петербурга , производитель готов инвестировать 27,3 млрд рублей, которые пойдут на новые производственные мощности и локализацию выпуска двигателей и коробок передач.

Новый завод должен появиться в Северной столице. Моторы и коробки передач предназначены для Hyundai Solaris и Creta, а также для Kia Rio и модификации Rio X-Line (производство этих моделей налажено на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus).

Однако СПИК пока что не подписан: как сообщает «Коммерсант», у Hyundai возник спор с Минпромторгом по некоторым вопросам, в том числе по объёму средств, требуемых на НИОКР. Сейчас производитель обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с просьбой помочь заключить специнвестконтракт.

Помимо локализации выпуска двигателей и коробок передач, Hyundai обещает расширить производство автомобилей, увеличить базу локальных поставщиков компонентов и нарастить экспорт. По подсчётам производителя, в Санкт-Петербурге появится около 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Однако в Hyundai не считают экономически целесообразным условие по мехобработке распредвалов двигателей и деталей трансмиссии, так как в РФ нет соответствующих технологий. Помимо этого в компании хотят изменить требование об инвестировании в НИОКР 5% выручки: его нужно сократить «до более реалистичного».

Источник издания в отрасли считает, что отчислять указанную долю выручки на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы невыгодно тем иностранным концернам, у которых есть собственные глобальные центры разработки. При этом он добавил, что 5% от выручки крупных игроков рынка — это слишком много для локальных разработок.

Сроки подписания СПИКа между Hyundai, Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга пока не называются. По неподтверждённым данным, это может произойти в конце сентября 2018 года. Условия договора предположительно пересмотрят после совещания с участием вице-премьера Дмитрия Козака, которое пройдёт в следующем месяце.

По материалам: www.kolesa.ru