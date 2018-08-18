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Италия скорбит по жертвам обрушения моста в Генуе
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Италия скорбит по жертвам обрушения моста в Генуе 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Италии — день национального траура по жертвам обрушения моста в Генуе. Отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи. Похороны погибших начались накануне, сегодня они продолжатся, передает телеканал «Россия 24».
Мост обрушился 14 августа, трагедия унесла жизни 39 человек. Следствие подозревает что виной всему — ненадлежащее обслуживание сооружения. По данным итальянского издания La Stampa, состояние моста давно вызывало опасения у специалистов. Проверка выявила проблемы с прочностью конструкции еще в прошлом году, в том числе и на участке, который обрушился.
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