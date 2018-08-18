В Италии простились с жертвами обрушения моста в Генуе

В этим минуты в этом городе проходит официальное прощание с 18 жертвами. В церемонии принимают участие президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте. В присутствии глав государства и правительства, игроков ФК «Сампдория», пожарных и нескольких сотен генуэзцев, решивших выразить свою солидарность с родственниками погибших, прощальный молебен провел архиепископ Генуи Анджело Баньяско.

Накануне близкие большинства жертв, чье сердца разрывается от боли и обиды, отказались от государственных похорон и объявили о намерении похоронить своих родных в приватной атмосфере. Они уверены, что эта страшная трагедия произошла по вине правительства.

"Мой сын никогда не станет номером один в списке погибших по причине допущенных нарушений. Я сделаю все, чтобы добиться справедливости ради него и других. Мы не хотим участвовать в этом фарсе. Эта наша боль, и нам не нужны выходы на подиум", — написал на своей странице в соцсетях отец погибшего Джованни Роберто Баттилоро.

По официальным данным, число погибших сегодня возросло до 42 человек, 10 человек получили ранения. Следствие подозревает, что причиной обрушения стало ненадлежащее обслуживание сооружения.

Между тем, поиски попавших без вести не прекращаются ни на минуту. Спасители все еще надеются живым еще одного рабочего.

По погибшим скорбит вся Италия — сегодня вечером в Риме с 22 до 23 часов по местному времени будет отключена подсветка Колизея и фонтана Треви, а римские таксисты в память о трагедии завяжут черные ленты на антеннах своих автомобилей.