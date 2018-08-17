Ремонт дороги «Сосновый Бор — Глобицы» с 10 по 16 км подходит к концу

В Ленобласти практически завершен ремонт участка региональной дороги «Сосновый Бор — Глобицы».

Сегодня, 17 августа, в ходе своей рабочей поездки по Ломоносовскому району Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко не просто проверил ход ремонтных работ на дороге, но и за рулём проехал по аварийной трассе и подтвердил необходимость полной реконструкции дорожного полотна.

В данный момент практически закончен ремонт дороги с 10 по 16 километр, заказчиком которого выступает «Ленавтодор», на следующий год запланирован ремонт с 6 по 10 километр.