На Московском шоссе у Центрального автовокзала просел асфальт

Еще одна колея появилась на главной магистрали Самары. На кольце возле Центрального автовокзала просел асфальт. Об этом 63.ru сообщили местные жители.

— Была просадка на Московском шоссе. Теперь разрыли яму. Стоит ограждение с табличкой «Самарских коммунальных систем», — сообщил местный житель. 63.ru обратился за комментарием в компанию. — Нас вызвали, так как думали, что причиной просадки стала утечка из водопроводной камеры. Наши сотрудники провели обследование. Протечек они не нашли. Мы направили информацию в АСАДО, — сообщили в «СКС».

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Теперь причину просадки асфальта предстоит выяснить сотрудникам агентства по содержанию дорог Самарской области.

Весной на участке Московского шоссе от Мичурина до Кирова образовались колеи. Подрядчик привлек Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, чтобы специалисты выяснили, из-за чего образовалась колея. Результаты обследования так и не обнародовали, но работники «Самаратрансстроя» уложили новый асфальт на участках, где колейность была наиболее критичной.

Однако к тому моменту региональный Минтранс подал в суд иск с требованием обязать подрядчика устранить дефекты дорожного покрытия. Теперь уже по решению арбитража проведут экспертизу, чтобы узнать, что стало причиной образования колеи.

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