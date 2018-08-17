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На Московском шоссе у Центрального автовокзала просел асфальт
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На Московском шоссе у Центрального автовокзала просел асфальт 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Еще одна колея появилась на главной магистрали Самары. На кольце возле Центрального автовокзала просел асфальт. Об этом 63.ru сообщили местные жители.
— Была просадка на Московском шоссе. Теперь разрыли яму. Стоит ограждение с табличкой «Самарских коммунальных систем», — сообщил местный житель. 63.ru обратился за комментарием в компанию. — Нас вызвали, так как думали, что причиной просадки стала утечка из водопроводной камеры. Наши сотрудники провели обследование. Протечек они не нашли. Мы направили информацию в АСАДО, — сообщили в «СКС».
Коммунальным работникам пришлось разрыть дорогу, чтобы проверить участок
Теперь причину просадки асфальта предстоит выяснить сотрудникам агентства по содержанию дорог Самарской области.
Весной на участке Московского шоссе от Мичурина до Кирова образовались колеи. Подрядчик привлек Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, чтобы специалисты выяснили, из-за чего образовалась колея. Результаты обследования так и не обнародовали, но работники «Самаратрансстроя» уложили новый асфальт на участках, где колейность была наиболее критичной.
Однако к тому моменту региональный Минтранс подал в суд иск с требованием обязать подрядчика устранить дефекты дорожного покрытия. Теперь уже по решению арбитража проведут экспертизу, чтобы узнать, что стало причиной образования колеи.
Пошли войной за Московское шоссе: Минтранс решил засудить подрядчиков
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