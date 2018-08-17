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На Каме пассажирский теплоход столкнулся с деревянным причалом
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На Каме пассажирский теплоход столкнулся с деревянным причалом 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Удмуртии произошло ЧП на реке Каме. В Сарапуле пассажирский теплоход «Капитан Пушкарев», на борту которого находились 147 пассажиров (из них 6 детей) и 49 членов экипажа, при маневрировании столкнулся с деревянным причалом.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Удмуртии.
Теплоход следовал из Ярославля в Пермь. Транспортная прокуратура республики начала проверку.
В результате столкновения было нарушено лакокрасочное покрытие носовой части теплохода, упал навес пассажирской зоны понтона и было повреждено дежурное помещение.
После ЧП теплоход был осмотрен, повреждений судна, препятствующих дальнейшему выполнению рейса, не выявили.
В связи с этим в 14 часов (по московскому времени) судно с пассажирами на борту отправилось по маршруту в Пермь, отмечает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, причинами происшедшего стали ошибка капитана судна и сильный ветер, передает "Интерфакс".
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