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е-ОСАГО на Среднем Урале выдало рост на 200%
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е-ОСАГО на Среднем Урале выдало рост на 200% 

Уралинформбюро 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловская область вошла в ТОП-3 регионов по объемам продаж е-ОСАГО. За 7 месяцев текущего года в регионе было реализовано 409 205 единиц электронных полисов «автогражданки». Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Российского союза автостраховщиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 214%.
Обошли Средний Урал по этому показателю столичные «регионы» — Москва (878 513 штук) и Московская область (675 677), продемонстрировавшие по сравнению с январем-июлем 2017 года прирост в 766% и 972% соответственно.
Что касается остальных уральских регионов, то в Челябинской области с начала текущего года было продано 32 683 полиса е-ОСАГО (+139%), в Тюменской -117 770 (+1 084%), в Югре — 138 417 (+737%), на Ямале — 47 749 (+741%).
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Стоит отметить, что продажи ОСАГО через Интернет стали обязательными для страховых компаний с начала 2017 года. Всего с 1 июля 2016 года по конец июля 2018 года было продано 19,4 миллиона электронных полисов ОСАГО.
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