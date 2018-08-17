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Количество видеокамер на российских дорогах существенно увеличится
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Количество видеокамер на российских дорогах существенно увеличится 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Число видеокамер на дорогах России должно увеличиться вдвое до 2024 года. Как пишет RT, об этих планах рассказали в Минтрансе. Также в ведомстве планируют менять расположение камер и написать отдельную методику о том, как правильно это делать. Отмечается, что увеличение количества дорожных камер предусмотрено рабочей версией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Добавим, сейчас на российских дорогах располагает более 9 тысяч комплексов фотовидеофиксации. По планам Минтранса, число камер на дорогах будет увеличиваться постепенно.
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