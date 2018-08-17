Количество видеокамер на российских дорогах существенно увеличится

Число видеокамер на дорогах России должно увеличиться вдвое до 2024 года. Как пишет RT, об этих планах рассказали в Минтрансе . Также в ведомстве планируют менять расположение камер и написать отдельную методику о том, как правильно это делать. Отмечается, что увеличение количества дорожных камер предусмотрено рабочей версией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Добавим, сейчас на российских дорогах располагает более 9 тысяч комплексов фотовидеофиксации. По планам Минтранса, число камер на дорогах будет увеличиваться постепенно.