У ТЦ «Стрекоза» установили и запустили новый светофор

Замена светофоров будет происходить поэтапно

В Кургане заработал новый светофор на проспекте Маршала Голикова напротив ТЦ «Стрекоза». По словам директора департамента развития городского хозяйства Романа Сергеечева, на переходе у торгового центра всегда большой пассажиропоток, при этом — трёхполосное движение автомобилей в каждую сторону усложняет дорожную обстановку, сообщает пресс-служба администрации Кургана. Но светофор поможет обезопасить пешеходов.

К сентябрю планируют установить ещё три светофора: на пересечении улиц Илизарова — Витебского, проспекта Маршала Голикова — улицы Илизарова, на перекрестке Кирова — Горького.

Напомним, установка новых светофоров и замена старых на модернизированные с обратным отсчётом на улицах Кургана проходит в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения».