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У ТЦ «Стрекоза» установили и запустили новый светофор
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У ТЦ «Стрекоза» установили и запустили новый светофор 

45.ru 6 часов назад
Фото: 45.ru
Замена светофоров будет происходить поэтапно
В Кургане заработал новый светофор на проспекте Маршала Голикова напротив ТЦ «Стрекоза». По словам директора департамента развития городского хозяйства Романа Сергеечева, на переходе у торгового центра всегда большой пассажиропоток, при этом — трёхполосное движение автомобилей в каждую сторону усложняет дорожную обстановку, сообщает пресс-служба администрации Кургана. Но светофор поможет обезопасить пешеходов.
К сентябрю планируют установить ещё три светофора: на пересечении улиц Илизарова — Витебского, проспекта Маршала Голикова — улицы Илизарова, на перекрестке Кирова — Горького.
Напомним, установка новых светофоров и замена старых на модернизированные с обратным отсчётом на улицах Кургана проходит в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения».
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