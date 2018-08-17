В Коврове от остановки сердца скончался велосипедист

Фото GORODKOVROV.RU Трагедией завершилась велопрогулка для одного из ковровчан.

Сегодня около полудня напротив площади 200-летия города Коврова автомобилисты и пешеходы наблюдали велосипедиста, который лежал без чувств рядом со своим железным «конем» прямо на проезжей части.

Многие подумали, что автомобилист попал в ДТП, но оказалось, что это не так. Прибывшие на место медики констатировали смерть от остановки сердца.

В погибшем без труда угадывается бывший спортсмен. Мужчина хотя и пожилой (ему явно за 60), но одет в профессиональный велокостюм, да и спортивный дорогущий велосипед явно выдает мастера. Видимо, пенсионер переусердствовал с тренировками. Да и не самая лучшая идея — в столь преклонном возрасте тренироваться в полдень, в жару…