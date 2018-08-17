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В Коврове от остановки сердца скончался велосипедист
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В Коврове от остановки сердца скончался велосипедист 

ТВ-МИГ 6 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото GORODKOVROV.RU  Трагедией завершилась велопрогулка для одного из ковровчан.
Сегодня около полудня напротив площади 200-летия города Коврова автомобилисты и пешеходы наблюдали велосипедиста, который лежал без чувств рядом со своим железным «конем» прямо на проезжей части.
Многие подумали, что автомобилист попал в ДТП, но оказалось, что это не так. Прибывшие на место медики констатировали смерть от остановки сердца.
В погибшем без труда угадывается бывший спортсмен. Мужчина хотя и пожилой (ему явно за 60), но одет в профессиональный велокостюм, да и спортивный дорогущий велосипед явно выдает мастера. Видимо, пенсионер переусердствовал с тренировками. Да и не самая лучшая идея — в столь преклонном возрасте тренироваться в полдень, в жару…
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