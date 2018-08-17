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Hyundai i30 N впервые испытал на себе все прелести тюнинга
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Hyundai i30 N впервые испытал на себе все прелести тюнинга 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Впервые Hyundai i30 N попал в руки к тюнерам. Результат не назвать ошеломительным.
Сравнительные тесты показали, что у Hyundai i30 N есть всё необходимое, чтобы противостоять самым лучшим представителям сегменте «горячих» хэтчбеков — VW Golf GTI, Ford Focus ST и Honda Civic Type R. В то время как тюнеры с конкурирующей тройкой работают давно и успешно, пятидверка из Южной Кореи до сей поры «прокачки» не видела ещё.
Осмелились стать первопроходцами в RaceChip. Начали с того, что залезли в подкапотный отсек i30 N. В итоге сняли больше мощности с 2,0-литрового турбодвигателя. У версии i30 N Performance было 275 л.с. — стало 310 л.с. Может быть, и не столь впечатляющая прибавка. Зато крутящий момент вырос сразу в полтора раза.
Вышеупомянутое увеличение отдачи достигается путём установки нового блока управления и замены стоковой выпускной системы на HJS.
Этот Hyundai обрёл и несколько других изменений. Для начала, RaceChip поставил диски OZ Racing Leggera HLT на резине Michelin Pilot Sport 4S. Новая «обувь» дополняется иными пружинами, занижающими клиренс на 15 миллиметров. Завершение преобразований — кузовной «фантик» Schwabenfolia.
RaceChip сообщил, что готовит идентичную программу доработок под адаптацию к Veloster N.
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