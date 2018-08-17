Убойная сила: Polaris RZR XP Turbo S

11 августа состоялась презентация нового мотовездехода RZR Turbo S от компании «Брандт», официального дистрибьютора техники Polaris.

На мототреке «Бурцево» журналисты и призеры соревнований гоночной серии RZR Camp смогли опробовать новинку в деле. На презентации также был показан мастер-класс спортивной езды проведенный гонщиками Polaris.

Внешность мотовездехода слегка изменилась — самый мощный «Поларис» выглядит современнее, более подтянутым и агрессивным. Низкопрофильные защитные дуги ROPS, алюминиевая крыша и фары, оснащенные светодиодными лампами, теперь входят в стандартную комплектацию.

Возросшая мощь заставила пересмотреть всю конструкцию RZR XP Turbo. Теперь, чтобы повысить устойчивость машины в поворотах, на 200 мм раздвинута колея. Так что «Поларис» получился не просто очень широким, а самым широким из сайдов — да ведь он на 18 мм шире, чем, к примеру, « Киа Оптима».

Подробный обзор нового мотовездехода от Polaris и технические характеристики читайте в сентябрьском номере журнала «Автомобили»

Все участники мероприятия получили незабываемые ощущения и свою порцию адреналина.