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Убойная сила: Polaris RZR XP Turbo S
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Убойная сила: Polaris RZR XP Turbo S 

Автомобили 6 часов назад
Фото: Автомобили
11 августа состоялась презентация нового мотовездехода RZR Turbo S от компании «Брандт», официального дистрибьютора техники Polaris.
На мототреке «Бурцево» журналисты и призеры соревнований гоночной серии RZR Camp смогли опробовать новинку в деле. На презентации также был показан мастер-класс спортивной езды проведенный гонщиками Polaris.
Внешность мотовездехода слегка изменилась — самый мощный «Поларис» выглядит современнее, более подтянутым и агрессивным. Низкопрофильные защитные дуги ROPS, алюминиевая крыша и фары, оснащенные светодиодными лампами, теперь входят в стандартную комплектацию.
Возросшая мощь заставила пересмотреть всю конструкцию RZR XP Turbo. Теперь, чтобы повысить устойчивость машины в поворотах, на 200 мм раздвинута колея. Так что «Поларис» получился не просто очень широким, а самым широким из сайдов — да ведь он на 18 мм шире, чем, к примеру, «Киа Оптима».
Подробный обзор нового мотовездехода от Polaris и технические характеристики читайте в сентябрьском номере журнала «Автомобили».
Все участники мероприятия получили незабываемые ощущения и свою порцию адреналина.
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