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На московских заправках обнаружили недолив топлива
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На московских заправках обнаружили недолив топлива 

Мослента 4 часа назад
В МВД обнаружили недолив топлива на заправках столичного региона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя министерства.
Контрольные закупки проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства и территориальных органов МВД по Москве и Подмосковью. Для определения количества топлива, выданного на заправке, специалисты использовали мобильную лабораторию.
Всего проверили 589 заправок. На 141 из них топливо недоливали. На каких именно автозаправках проходили проверки, не уточняется. По результатам проверки сотрудники МВД направили в Роспотребнадзор и Росстандарт около 150 материалов о нарушениях.
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