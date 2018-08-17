На московских заправках обнаружили недолив топлива

МВД обнаружили недолив топлива на заправках столичного региона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя министерства.

Контрольные закупки проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства и территориальных органов МВД по Москве и Подмосковью. Для определения количества топлива, выданного на заправке, специалисты использовали мобильную лабораторию.