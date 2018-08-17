КАМАЗ провел в Москве тест-драйв новой техники

В Москве на территории автодрома «Дзержинский» прошли динамические показы новой автотехники КАМАЗа.

Тест-драйвы камазовских грузовиков организуются ежегодно в разных городах России. Основная цель таких заездов — продемонстрировать ведущим транспортным компаниям и потенциальным клиентам автотехнику на шасси КАМАЗ, при этом потребители могут получить подробную информацию о грузовиках непосредственно у представителей завода.

В этом году компания предложила москвичам протестировать на территории автодрома «Дзержинский» тягач КАМАЗ-65209 с полуприцепом НЕФАЗ и автофургон на шасси КАМАЗ-5325. Напомним, седельный тягач КАМАЗ-65209 — очередная модель нового семейства автомобилей, которая была запущена в серийное производство в марте этого года. Новый автомобиль имеет колесную формулу 6х2 и заднюю подъемную ось, которая позволяет экономить топливо при езде без груза или без полуприцепа. В рамках промо-мероприятия потенциальным потребителям предложили протестировать возможности этого тягача в комплекте с полуприцепом-рефрижератором НЕФАЗ-93341-5300314, предназначенным для транспортировки скоропортящихся продуктов. Также для перевозки товаров, требующих соблюдения определенного температурного режима, подойдет изотермический автофургон на шасси KAMAЗ-5325 (4х2). Его грузоподъемность — 9,2 т, а вместимость — 16 европалет. Модель оборудована гидробортом Palfinger грузоподъемностью 1,5 т и холодильной установкой фирмы Thermo King V 800 max 30 (с приводом от двигателя).

Помимо этих автомобилей компания представила вниманию посетителей тягач КАМАЗ-5490 NEO. Это одна из самых популярных моделей в камазовской линейке, которая бьет рекорды по продажам. Так, в первом полугодии 2018 года было реализовано 2936 седельных тягачей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.