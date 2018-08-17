В Гонконге появился торговый автомат, где можно купить свидания

Известный факт, что в Азии вендинговые аппараты пользуются огромной популярностью. Купить там можно все, что душе угодно: от еды и воды до живых крабов и ношеных женских трусиков. Тем не менее одному предпринимателю из Гонконга удалось всех удивить. Он установил торговый автомат, который работает по типу Tinder, то есть соединяет одинокие сердца.

Источник: Oddity Central

Публикация от 緣份扭蛋機 (@fatecapsule)

29 Июн 2018 в 2:18 PDT Торговый автомат под названием Fate Capsule («Капсула судьбы») был установлен в районе Шек Кип Мэй в Гонконге. Автомат поделен на два отсека: для мужчин и женщин — и наполнен разноцветными пластиковыми капсулами. Чтобы найти свою любовь, вам всего-то нужно кинуть в автомат 2,5 доллара, а в ответ машина выплюнет капсулу с контактными данными одинокого человека.

Торговый автомат установил в Гонконге предприниматель Бен Танг. Идея пришла ему в голову, когда он увидел похожую концепцию, ставшую популярной на Тайване. Ежедневно Бен вместе со своей девушкой проводит по пять часов, проверяя людей, которые хотят, чтобы их данные добавили в капсулы. Потенциальные кандидаты отправляют предпринимателю свои данные: имя, возраст, рост, вес, краткий рассказ о себе, контактные данные. Бен связывается с кандидатами, чтобы узнать, правдива ли эта информация, и вообще проверить их на адекватность.

Бен установил автомат незадолго до Дня святого Валентина, и вскоре он стал настоящим хитом. Но количество капсул Бен увеличивать не хочет. Он уверяет, что, отбирая людей вручную, он хочет увеличить их шансы на успех.

«Если вам будут писать десятки человек в день, вы не почувствуете ничего, кроме беспокойства. Я же хочу дать им время на то, чтобы достаточно узнать друг друга. Когда люди используют приложение для знакомств, первая их мысль: «Вау, тут слишком много народу». У них нет времени, чтобы хорошо узнать человека».

Публикация от 緣份扭蛋機 (@fatecapsule)

5 Май 2018 в 9:08 PDT Популярность автомата неоспорима, но нашлись и те, кому идея не понравилась. Автомат назвали мошенничеством, утверждая, что кто-то из «одиноких сердец» либо не принял предложение о дружбе на WeChat, либо резко обрывал общение. Но очевидно, что предприниматель уже не может это контролировать и давать стопроцентную гарантию на успех.

Публикация от 緣份扭蛋機 (@fatecapsule)

16 Фев 2018 в 4:33 PST Споры вокруг автомата только подогрели к нему интерес, в Гонконге уже появились его копии. Но Бена это не слишком беспокоит. Хотя вендинговый аппарат вряд ли может составить конкуренцию Tinder, многие люди считают, что «Капсула судьбы» гораздо более интересная и романтичная альтернатива приложению.