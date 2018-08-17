Воробьев открыл паромную переправу после реконструкции в Луховицах

В селе Ловцы подмосковного городского округа Луховицы после реконструкции открыли паромную переправу, она будет работать круглый год, передает корреспондент РИАМО

На церемонии открытия присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев , который в пятницу находится в Луховицах с рабочим визитом. Возле парома губернатор пообщался с местными жителями.

«Сегодня здесь важное мероприятие. Я знаю, что долго ждали эту переправу. Мы старались как можно быстрее ее организовать, чтоб она работала регулярно. Сегодня мы с большим удовольствием откроем переправу», — сказал Воробьев.

Как уточняется в пояснительном материале, на территории городского округа работают три паромные переправы через реку Оку, которые закрываются на зимний период. Зимой местные жители вынуждены ездить в Луховицы через Коломну, пользуясь мостом на трассе М-5 «Урал»: это более 60 километров вместо 20 километров через переправу.

Реконструкция переправы началась в 2016 году, а старая паромная переправа с 2016 года в целях безопасности использовалась только для перевозки пешеходов. На финансирование объекта потратили 310 миллионов рублей, в том числе стоимость реконструкции составила 249 миллионов рублей. Генподрядчик — ОАО «Московская инженерно-строительная компания».

В ходе реконструкции на причалах устроили специальные подъемные механизмы (аппарели), что позволило проводить регулировку высоты подходов, обеспечивая комфортный и безопасный проезд автомобилей и пересадку пешеходов вне зависимости от уровня воды в реке. В рамках проекта реконструированы причалы, расширено земельное полотно на автомобильных подходах, а также устроено освещение. В целях обеспечения безопасности дорожного движения переправу оборудовали системой видеонаблюдения и шлагбаумами.

Переправой смогут пользоваться как минимум 12,5 тысяч человек, которые проживают в близлежащих населенных пунктах. Пропускная способность переправы — 230 автомобилей в сутки. Автотранспорт и пешеходы переправляются бесплатно.

Проведенная реконструкция паромной переправы через Оку позволяет эксплуатировать ее круглый год. В зимнее время переправа будет работать в штатном режиме.