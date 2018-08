Гроза дрэговой дорожки — это про Mustang Cobra Jet

Mustang Cobra Jet — это, поверьте нам, крутейший аппарат для дрэг-рейсинга.

Dodge Challenger Demon крут невероятно? Да. Нет, стоп. Вы ещё просто ничего не слышали о маслкаре «Мустанг» Cobra Jet. Он способен на финише дистанции в четверть мили показать 241 км/ч. Супер! Кстати, этот отрезок проехать ему под силу за 8 секунд всего.

Спортивный снаряд оснащается 5,2-литровым V8 с механическим нагнетателем Whipple. 10-скоростной «автомат» убрали. Заменили его также на АКПП, но только трёхдиапазонную. Специального гоночного типа. Независимая задняя подвеска уступила своё место неразрезному мосту. Другие модификации подвески включают установку амортизаторов регулируемых, стабилизатор поперечной устойчивости.

В кокпите Cobra Jet стоят кресла, омологированные FIA. Понятно, что без каркаса безопасности никак не обошлись — его одобрили в NHRA. Поскольку участвовать в дрэге, то про парашют тоже не забыли.

Ford выпустит только 68 экземпляров Mustang Cobra Jet. Напомним, что «Голубой овал» ещё 50 лет назад (в 1968 году) представил миру первый «Мустанг» в исполнении Cobra Jet.

#NHRA | Crank it up! First sounds of 50th Anniversary @FordMustang Cobra Jet. pic.twitter.com/IRwX8t1ZBq

— Ford Performance (@FordPerformance) 16 августа 2018 г.