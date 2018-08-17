«Аварийный» контракт? Дорожные камеры в Самарской области заинтересовали силовиков

Со второй попытки

Конкурс на определение поставщика услуг по предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных потоках, передвижении транспортных средств и нарушениях ПДД на территории региона был объявлен Главным управлением торгов Самарской области по заказу ГКУ СО «Безопасный регион» в марте. Основными конкурентами были три участника: ПАО «Мегафон» , нижегородское ООО «Аэль-РТС» Инжиниринг» и ПАО «Ростелеком»

Последних двух комиссия управления торгов посчитала несоответствующими условиям конкурса, объявив их лицензии на работу со средствами криптозащиты недействующими на территории Самарской области. Решение комиссии в центральном аппарате ФАС обжаловал «Ростелеком». Антимонопольщики подтвердили, что лицензия, выданная ФСБ , действует на всей территории России. Протокол запроса предложений отменили, а тендер возобновили.

На этот раз конкурсная комиссия анализировала опыт реализации претендентами аналогичных контрактов в 2016–2017 годах. У «Аэль-РТС» Инжиниринг» подобных договоров оказалось три, в Челябинской и Курганской областях. Но поскольку они еще исполняются, их нельзя считать завершенными. Из представленных «Мегафоном» трех контрактов, отработанных компанией в Сочи и Москве, условиям конкурса не соответствовали два, поскольку были завершены в 2015 году. «Ростелеком» привел семь контрактов за указанный организаторами период из семи регионов России, в том числе один в Самарской области. Четыре из семи контрактов отработаны.

«Большинство из наших контрактов длительные — как правило, сроком на два-три года. В целом по России за 2016 и 2017 годы действовали всего 20 контрактов на исполнение услуг по представлению данных с комплексов фотовидеофиксации. Двенадцать из них заключены «Ростелекомом», — рассказал «ФедералПресс» представитель компании. — Восемь — организациями, с которыми мы так или иначе взаимодействуем. «Мегафоном» — ни одного».

Однако и со второй попытки результаты конкурса не изменились. К удивлению «Ростелекома», считавшего себя основным претендентом, в итоговый протокол он не попал. Победителем вновь признали «Мегафон». Окончательная стоимость контракта составила 585 млн 874 тыс. рублей. Очевидно, победителя торгов определила цена — сотовый оператор запросил за свои услуги на 190 млн рублей меньше.

Контракт, заключенный до февраля 2020 года, начал действовать с момента подписания — в апреле 2018 года. Согласно техзаданию, исполнитель размещает комплексы фотовидеофиксации — в основном на Московском шоссе, улице Ново-Садовой, Красноглинском шоссе и автодороге «Урал» — аэропорт Курумоч — и предоставляет данные с них в УГИБДД

Деньги из бюджета Самарской области, по условиям контракта, начали поступать на счета «Мегафона». Обещанных камер, тем не менее, в апреле не дождались. Не произошло это и в мае, и в июне. Вместо отмены неисполняемого контракта и взыскания неустойки заказчик заключил с исполнителем дополнительное соглашение, установив новую точку отсчета — июль. Почему ГКУ СО «Безопасный регион» пошел на такой шаг, неизвестно. Ответ на запрос «ФедералПресс» получен не был.

С больной головы на здоровую

Больше всех ситуация не устроила ПАО «Ростелеком». Тогда же, в апреле, компания подала иск в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать торги незаконными. Рассмотрение иска началось в июне и заметно затягивается из-за неоднократных переносов. Свой вклад внес и «Мегафон», в последний момент приобщая к производству дополнительные материалы.

«Процесс отчасти затянул и «Ростелеком», потому что изначально не привлек третьих лиц, которые должны участвовать в деле. ПАО «Мегафон» же действует в соответствии с процессуальными правами, которыми наделено. Формально действия компании направлены на верное рассмотрение дела. А тактика и стратегия защиты своих интересов в суде остается за третьим лицом. Говорить о злоупотреблении правом и злостном затягивании процесса пока нельзя. Как нельзя и сделать выводы об исходе разбирательства, на этом этапе шансы сторон примерно равны», — считает член Палаты адвокатов Самарской области Владимир Смирнов

Выступающее ответчиком Главное управление торгов Самарской области и вовсе пытается приостановить процесс до вынесения решения в московском арбитраже, куда в июне был подан иск к ФАС. Как считают чиновники, антимонопольная служба неправомерно допустила «Ростелеком» до участия в запросе предложений во время первого этапа аукциона.

«Мы оспариваем право «Ростелекома» участвовать в этих торгах. В частности, касаемо вопроса о наличии действующей на территории региона лицензии. Если у субъекта нет права, нет и нарушения этого права со стороны управления. И если Арбитражный суд Москвы с этим согласится, дело по иску «Ростелекома» автоматически надлежит прекратить», — пояснили представители управления суду.

Почему управление до сих пор сомневается в действительности лицензии «Ростелекома» и на каких основаниях обжалует предписание ФАС, «ФедералПресс» ведомство не прокомментировало.

«На всех закупках, в том числе Самарской области, мы прикладывали эту лицензию, и она всегда всех устраивала. А именно в этом регионе и именно теперь перестала устраивать. Кроме того, есть письмо из центра по лицензированию ФСБ, где написано, что лицензия распространяется на всю территорию РФ», — рассказал «ФедералПресс» представитель «Ростелекома».

Разберутся люди в погонах

Пока арбитражный суд разбирается, имел ли «Ростелеком» право участвовать в мартовских торгах, контракт с «Мегафоном» перешел в стадию исполнения. По информации сотового оператора, «комплексы закуплены, в штатном режиме идет монтаж оборудования». Часть камер на Московском шоссе и улице Ново-Садовой работает с июля, и на основе передающейся с них информации выписываются штрафы.

Задержка исполнения контракта, по версии компании, произошла по независящим от нее обстоятельствам: «Контракт на установку оборудования готовился к подписанию в марте, однако из-за судебных разбирательств в ФАС по жалобам проигравшего игрока и затянувшихся уточняющих процедур договор был заключен 19 апреля. Такая задержка значительно сократила рабочий период, остававшийся до чемпионата мира — 2018, на время которого распространялся запрет на монтаж оборудования».

Не согласный мириться с таким положением дел, «Ростелеком» приводит еще один аргумент не в пользу конкурента: камеры, закупленные «Мегафоном», якобы отвечают условиям конкурса лишь формально. «Исходя из доступной информации о закупаемых ПАО „Мегафон“ комплексах, можно выделить основные недостатки: использование безрадарных комплексов может привести к ошибкам в определении скорости, из-за чего штрафы могут выписываться необоснованно; низкое качество распознавания номеров в темное время суток и в условиях недостаточной освещенности; отсутствует вандалоустойчивое исполнение; отсутствует встроенный источник бесперебойного питания; решение не тестировалось на дорогах Самарской области», — прокомментировали «ФедералПресс» в компании.

Сотовый оператор возражает: «Закупленное оборудование предусматривает возможность фиксации превышения скорости не только по радиолокации, но и по видеокадрам. Устанавливаемые комплексы способны распознать до 97% номеров проезжающих машин, в том числе в темное время суток, а также могут работать с иностранными номерами десяти стран. Камеры фиксируют нарушения скорости движения путем измерения временных интервалов (антирадары здесь не помогут), выезд на обочину, встречную или выделенную полосу, нарушение правил маневрирования. В будущем такие камеры будут полезны не только для предотвращения нарушений ПДД — они смогут распознавать лица по базе и сообщать о местоположении преступников».

«Все, что связано с системой АСУД (автоматизированная система управления и диспетчеризации — прим. ред.), системой видеонаблюдения, с контрактами, которые были привязаны к организации ЧМ-2018, требовало серьезных вливаний из регионального бюджета и предполагало улучшение ситуации, в частности, на дорогах Самары, — все это тщательно отслеживается компетентными органами и лично врио губернатора Дмитрием Азаровым », — напоминает член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин.

«Напомню, что Самара входит в тройку лидеров среди регионов России по количеству опасных участков, где происходят ДТП, — продолжает Вадим Нуждин. — И когда подобный контракт заключается, но не исполняется, это всегда задевает интересы множества людей. Если контракт не исполняется по вине поставщика услуг, нужно ставить вопрос о взыскании неустоек и внесении его в перечень недобросовестных поставщиков. Если по вине заказчика — нужно привлекать к ответственности должностных лиц, а вышестоящему органу принимать меры, дабы контракт начал исполняться».

«Насколько мне известно, материалы по этой закупке сейчас находятся в разработке силовых структур, принимается решение о соответствующем реагировании на действия должностных лиц», — сообщил Вадим Нуждин.

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