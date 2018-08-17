На владельцев 5 заправок, которые не прошли проверку «Курских известий», возбудили административные дела

Корреспонденты в присутствии наблюдателей взяли пробы АИ-95 на городских заправках и исследовали их в лаборатории

В №28 от 10 июля в газете «Курские известия» мы опубликовали результаты проверки 95-го бензина на 10 заправках. Забор топлива делался в присутствии независимых наблюдателей и фиксировался на видеокамеру. Пробы были доставлены в лабораторию агрохиманализа и контроля качества Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станции, которая входит в структуру Министерства сельского хозяйства РФ . На половине из АЗС вместо 95-го бензина были обнаружены АИ-94, АИ-93 и даже АИ-91.

Протоколы испытаний мы направили в территориальный отдел инспекции по Курской области ЦМТУ Росстандарта.

17 августа пришёл ответ от этой организации. В нём говорится, что редакция «Курских известий» получила достаточные сведения о реализации на 5 заправках АИ-95, который не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».

Вот что сообщила «КИ» начальник территориального отдела (инспекции) по Курской области ЦМТУ Росстандарта Раиса Тюрева:

— Возбуждено производство по делу об административном правонарушении ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших реализацию топлива, несоответствующего техническому регламенту, в том числе:

1. ИП Аргунов Ю. Б., осуществляющий деятельность на АЗС, расположенной по адресу г. Курск, ул. 50 лет Октября, 88а;

2. ИП Душина Л. А., осуществляющая деятельность на АЗС, расположенной по адресу г. Курск, ул. Сумская, 39;

3. ИП Руднев О. П., осуществляющий деятельность на АЗС, расположенной по адресу г. Курск, пр-т В. Клыкова, 18д;

4. ИП Дудкин А. И., осуществляющий деятельность на АЗС, расположенной по адресу г. Курск, ул. 50 лет Октября, 124а

5. ООО ТК «АНТ-ОЙЛ», осуществляющее деятельность на АЗС, расположенной по адресу г. Курск, ул. Карла Маркса, 72/18.

В региональном отделении инспекции Росстандарта пообещали сообщить о результатах рассмотрения административных дел.