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На владельцев 5 заправок, которые не прошли проверку «Курских известий», возбудили административные дела
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На владельцев 5 заправок, которые не прошли проверку «Курских известий», возбудили административные дела 

Курские известия 5 часов назад
Фото: Курские известия
Корреспонденты в присутствии наблюдателей взяли пробы АИ-95 на городских заправках и исследовали их в лаборатории
В №28 от 10 июля в газете «Курские известия» мы опубликовали результаты проверки 95-го бензина на 10 заправках. Забор топлива делался в присутствии независимых наблюдателей и фиксировался на видеокамеру. Пробы были доставлены в лабораторию агрохиманализа и контроля качества Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станции, которая входит в структуру Министерства сельского хозяйства РФ. На половине из АЗС вместо 95-го бензина были обнаружены АИ-94, АИ-93 и даже АИ-91.
Протоколы испытаний мы направили в территориальный отдел инспекции по Курской области ЦМТУ Росстандарта.
17 августа пришёл ответ от этой организации. В нём говорится, что редакция «Курских известий» получила достаточные сведения о реализации на 5 заправках АИ-95, который не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту».
Вот что сообщила «КИ» начальник территориального отдела (инспекции) по Курской области ЦМТУ Росстандарта Раиса Тюрева:
— Возбуждено производство по делу об административном правонарушении ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших реализацию топлива, несоответствующего техническому регламенту, в том числе:
1. ИП Аргунов Ю. Б., осуществляющий деятельность на АЗС, расположенной по адресу г. Курск, ул. 50 лет Октября, 88а;
2. ИП Душина Л. А., осуществляющая деятельность на АЗС, расположенной по адресу г. Курск, ул. Сумская, 39;
3. ИП Руднев О. П., осуществляющий деятельность на АЗС, расположенной по адресу г. Курск, пр-т В. Клыкова, 18д;
4. ИП Дудкин А. И., осуществляющий деятельность на АЗС, расположенной по адресу г. Курск, ул. 50 лет Октября, 124а
5. ООО ТК «АНТ-ОЙЛ», осуществляющее деятельность на АЗС, расположенной по адресу г. Курск, ул. Карла Маркса, 72/18.
В региональном отделении инспекции Росстандарта пообещали сообщить о результатах рассмотрения административных дел.
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