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АВТОВАЗ планирует расширить штат инженеров на 1000 сотрудников
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АВТОВАЗ планирует расширить штат инженеров на 1000 сотрудников 

63.ru 5 часов назад
Фото: 63.ru
Самые востребованные специальности — конструкторы и технологи
В 2018 году тольяттинский автогигант принял на работу более 250 новых сотрудников в службу инжиниринга. Об этом 63.ru рассказали представители АВТОВАЗа.
— Сейчас набор продолжается. До 2022 года руководство завода хочет расширить штат на 1000 человек, — сообщили представители АВТОВАЗа.
Преимуществом при приеме на работу будут пользоваться инженеры-конструкторы и инженеры-технологи. По словам представителей завода, новичков хотят задействовать в реализации перспективных проектов.
В субботу, 25 августа, на АВТОВАЗе пройдет день открытых дверей. Всем желающим покажут, как производят автомобили. Познавательная программа станет не единственной фишкой мероприятия. После того, как гости изучат сварочные цеха и протестируют новинки предприятия, для них выступит Шура.
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