АВТОВАЗ планирует расширить штат инженеров на 1000 сотрудников

Самые востребованные специальности — конструкторы и технологи

В 2018 году тольяттинский автогигант принял на работу более 250 новых сотрудников в службу инжиниринга. Об этом 63.ru рассказали представители АВТОВАЗа

— Сейчас набор продолжается. До 2022 года руководство завода хочет расширить штат на 1000 человек, — сообщили представители АВТОВАЗа.

Преимуществом при приеме на работу будут пользоваться инженеры-конструкторы и инженеры-технологи. По словам представителей завода, новичков хотят задействовать в реализации перспективных проектов.

В субботу, 25 августа, на АВТОВАЗе пройдет день открытых дверей. Всем желающим покажут, как производят автомобили. Познавательная программа станет не единственной фишкой мероприятия. После того, как гости изучат сварочные цеха и протестируют новинки предприятия, для них выступит Шура.