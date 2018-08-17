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Власти Рязани предложили сократить маршрут автобуса №16
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Власти Рязани предложили сократить маршрут автобуса №16 

АиФ Рязань 5 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Власти Рязани рассматривают возможность сокращения автобусного маршрута №16. Соответствующий опрос опубликован на сайте городской администрации 15 августа.
Рязанцам предлагают ответить на вопрос: «Какой вариант пути следования автобусов маршрута №16 при их движении в направлении центра города и обратно наиболее удобен для вас?»
Варианты ответа:
оставить путь следования автобусов действующего маршрута №16 без изменений;исключить из пути следования автобусов маршрута №16 ул. Маяковского, Первомайский проспект, ул. Дзержинского и направить их по ул. Есенина, Спортивной, Гагарина в прямом и обратном направлении.
На данный момент более 80% рязанцев проголосовали за первый вариант.
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