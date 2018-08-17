Две улицы в Архангельске будут закрыты для автомобилей до сентября

Движение будет перекрыто до 1 сентября

В понедельник 20 августа в Архангельске перекроют сразу две улицы до 1 сентября. Ограничения затронут улицу Гагарина и улицу Павла Усова.

Участок Гагарина от Обводного канала до Советских космонавтов перекроют с 10 часов. Причина — аварийные работы на теплотрассе.

С 11 часов движение по Павла Усова на участке с Ленинградского до Ильинской закроют для автомобилей. Там будут устраивать коллектор ливневой канализации.