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Две улицы в Архангельске будут закрыты для автомобилей до сентября
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Две улицы в Архангельске будут закрыты для автомобилей до сентября 

29.ru 4 часа назад
Фото: 29.ru
Движение будет перекрыто до 1 сентября
В понедельник 20 августа в Архангельске перекроют сразу две улицы до 1 сентября. Ограничения затронут улицу Гагарина и улицу Павла Усова.
Участок Гагарина от Обводного канала до Советских космонавтов перекроют с 10 часов. Причина — аварийные работы на теплотрассе.
С 11 часов движение по Павла Усова на участке с Ленинградского до Ильинской закроют для автомобилей. Там будут устраивать коллектор ливневой канализации.
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