Начался ремонт дороги к МАПП «Вяртсиля» в Карелии

Дорожники капитально отремонтируют 13 км подъезда к российско-финской границе.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» приступило к капитальному ремонту 13-километрового участка с 16 по 29 км подъездной дороги к международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Вяртсиля», сообщается в пресс-релизе Федерального дорожного агенства «Росавтодор»

Отремонтированный участок будет иметь две полосы движения, шириной по 3,5 метра каждая, с асфальтобетонным покрытием. Дорожники заменят 39 водопропускных труб, находящихся в неудовлетворительном состоянии, обустроят 57 съездов с применением всех необходимых средств для обеспечения безопасности дорожного движения, а в населенных пунктах построят линии электроосвещения.

Напомним, что в конце 2017 года начался капитальный ремонт первого участка этой дороги (с 0 по 15 км). В настоящее время здесь идет устройство обочин, дорожного покрытия и барьерного ограждения.

Завершение работ на обоих участках общей протяженностью 29 км намечено на 2019 год. К капитальному ремонту оставшихся 25 км (до границы с Финляндией) федеральные дорожники приступят в следующем году. В настоящее время идет разработка и утверждение проектной документации. К концу 2020 года автомобильная дорога подъезд к МАПП «Вяртсиля» будет полностью приведена в нормативное состояние, что положительно отразится как на комфорте автомобилистов, так и на социально-экономическом развитии региона, поскольку указанная трасса проходит по п. Рускеала, где расположен одноименный горный парк, пользующийся популярностью у туристов.

Справка

Автомобильная дорога «Подъезд к МАПП „Вяртсиля“ протяженностью 54 км передана в федеральную собственность в апреле 2017 года (вошла в состав федеральной трассы А-121 „Сортавала“). Она обеспечивает пропуск транзитного транспорта из южных и центральных районов Карелии до государственной границы с Финляндией. Кроме того, подъездная дорога — часть международного туристского маршрута „Голубая дорога“, длиной более 2000 км, связывающего Норвегию, Швецию, Финляндию и Россию. Передача трассы в федеральную собственность позволила в короткие сроки развернуть на объекте масштабные дорожные работы.