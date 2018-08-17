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Новый автомобиль скорой помощи в Истре отправился на первый вызов
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Новый автомобиль скорой помощи в Истре отправился на первый вызов 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Новый автомобиль скорой медицинской помощи, полученный по программе губернатора Московской области, сегодня выехал на свой первый выезд. Истринские врачи оценили оснащенность новой техники.
Евгения Павлюк работает фельдшером с 1995 года. На очередной вызов сегодня она отправилась на новенькой карете скорой помощи. Современная «ГАЗель» поступила в распоряжение медицинской подстанции около месяца назад по губернаторской программе содействия здравоохранению Подмосковья. На этой неделе водитель получил номера — и вот он, первый выезд.
Все тяготы дежурного врача Евгения знает не понаслышке. Самую первую медицинскую помощь, как правило, приходится осуществлять на ходу. Удобство работы для врача — необходимость. В этом новое авто на порядок превосходит своих предшественников. Салон более компактный и эргономичный, а расположение медицинских приборов и полок с медикаментами способствуют еще более быстрой работе фельдшеров в порой очень непростых ситуациях.
Источник фото: телеканал «360»
Теперь чтобы провести все необходимые процедуры, пациента не нужно перевозить из больницы в больницу. Современная медицинская аппаратура, расположенная в новой машине, позволяет проводить даже меры реанимации. А уж количество доступных диагностических мероприятий — огромно.
Всего по программе губернатора в городской округ Истра всего пришло три таких автомобиля: один в Истре и по одному в Дедовске и Новопетровском. На текущий момент на подстанциях скорой помощи нашего городского округа нет ни одной машины старше пяти лет. А это означает, что медицинская помощь будет еще более технологичной, и фельдшерам удастся спасти еще больше жизней.
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