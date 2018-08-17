Новый автомобиль скорой помощи в Истре отправился на первый вызов 

Новый автомобиль скорой медицинской помощи, полученный по программе губернатора Московской области, сегодня выехал на свой первый выезд. Истринские врачи оценили оснащенность новой техники.
Евгения Павлюк работает фельдшером с 1995 года. На очередной вызов сегодня она отправилась на новенькой карете скорой помощи. Современная «ГАЗель» поступила в распоряжение медицинской подстанции около месяца назад по губернаторской программе содействия здравоохранению Подмосковья. На этой неделе водитель получил номера — и вот он, первый выезд.
Все тяготы дежурного врача Евгения знает не понаслышке. Самую первую медицинскую помощь, как правило, приходится осуществлять на ходу. Удобство работы для врача — необходимость. В этом новое авто на порядок превосходит своих предшественников. Салон более компактный и эргономичный, а расположение медицинских приборов и полок с медикаментами способствуют еще более быстрой работе фельдшеров в порой очень непростых ситуациях.
Источник фото: телеканал «360»
Теперь чтобы провести все необходимые процедуры, пациента не нужно перевозить из больницы в больницу. Современная медицинская аппаратура, расположенная в новой машине, позволяет проводить даже меры реанимации. А уж количество доступных диагностических мероприятий — огромно.
Всего по программе губернатора в городской округ Истра всего пришло три таких автомобиля: один в Истре и по одному в Дедовске и Новопетровском. На текущий момент на подстанциях скорой помощи нашего городского округа нет ни одной машины старше пяти лет. А это означает, что медицинская помощь будет еще более технологичной, и фельдшерам удастся спасти еще больше жизней.