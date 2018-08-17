«Форсаж» открыл цифровой шоу-рум Volkswagen

«Форсаж» анонсировал открытие нового цифрового шоу-рума Volkswаgеn.

Открытие нового центра состоялось в Санкт-Петербурге, он уже активно функционирует и принимает первых клиентов. Вся работы выстроена в формате Digitаl Shоwrооm.

Открытие центра было анонсировано впервые осенью прошлого года. Магазин расположился на 550 квадратных метрах. В центре присутствуют 9 обслуживающих линий, также одной диагностической, такое расположение позволяет принимать до 700 клиентов за месяц.

Руководитель марки рассказал о достижения компании, уже удалось пополнить рынок России внедорожниками Tеramоnt и Тоureg, насчитывается более 120 дилеров и конечно самое главное достижение — это открытие нового цифрового салона, он двадцать второй по счёту.

Это абсолютно не похожий подход к клиенту, теперь выбор автомобиля становится действительно увлекательным моментом и волнительным. С помощью новое концепции под названием Digitаl, клиент может совместно с консультантом через планшет посмотреть автомобиль со всех его сторон, увидеть в видеоформате все технологии транспорта во всей красе.